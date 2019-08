Neunkirchen vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Tödlicher Unfall in Neunkirchen: 24-Jährige wird aus Auto geschleudert - wer ist gefahren?

Bei einem Autounfall in Neunkirchen in Hessen ist eine 24-Jährige gestorben. Sie wurde bei dem Aufprall des Autos auf einem Baumstumpf aus dem Auto geschleudert. Ein 28-Jähriger, der auch im Auto war, wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.