Ein 27-jähriger Autofahrer ist bei Tüßling (Landkreis Altötting in Oberbayern) gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Der Mann aus München war am Samstagmittag aus bislang unklaren Gründen von einer Kreisstraße abgekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Er prallte mit seinem Auto frontal gegen den Baum und wurde von der Feuerwehr mit tödlichen Verletzungen aus dem Wagen geborgen. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.