Tödlicher Unfall bei dichtem Nebel: 20-Jähriger läuft über die A2

Während er zu Fuß die Autobahn überquerte, ist ein 20 Jahre alter Fußgänger in Sachsen-Anhalt getötet worden. Der Mann starb am späten Sonntagabend auf der Autobahn 2 bei Hohe Börde, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach erfasste der 61 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters den Fußgänger, der dadurch auf die linke Fahrspur geschleudert wurde. Dort sei er von zwei weiteren Autos überrollt worden, hieß es. Der 20-Jährige erlag vor Ort seinen Verletzungen. Begünstigt wurde der schwere Unfall durch die schlechten Sichtverhältnisse: Neben der Dunkelheit wurde die Sicht laut Medienberichten auch durch starken Nebel eingeschränkt.