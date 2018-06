Berlin vor 1 Stunde

Crash

Tödlicher Unfall auf Schulweg: Lkw überfährt Jungen (8) in Berlin

Drama in Berlin-Spandau am Mittwochmorgen: Ein Lkw-Fahrer übersah wohl einen achtjährigen Jungen auf dem Fahrrad. Das Kind war auf dem Weg in die Schule.