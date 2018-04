Tödlicher Unfall auf A6 bei Amberg: Frau stirbt, Kind schwer verletzt

Nach Polizeiangaben prallte bei Amberg ein mit seinem Wagen auf der linken Spur fahrender Mann auf einen rechts fahrenden Lastwagen. Das aus Tschechien kommende Auto schleuderte in die Mittelleitplanke. Eine Insassin starb noch an der Unfallstelle, ein Kind im Grundschulalter erlitt schwerste Kopfverletzungen.



Der Fahrer, dessen Frau und ein weiteres Kind wurden schwer verletzt. Die Familienmitglieder wurden in Kliniken gebracht. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.