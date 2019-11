Tödlicher Streit: Kinder bedrohen Mann (69) mit Spielzeugpistole - Senior stirbt an Herzinfarkt

Tödlicher Streit in Österreich: Kinder bedrohen Senior mit Spielzeugpistole. 69-Jähriger erleidet Herzinfarkt und stirbt. Ein 69 Jahre alter Mann ist bei einem Streit mit zwei Jungen im österreichischen Rankweil tot zusammengebrochen. Der Mann starb an Herzversagen, wie die Polizei am Dienstag (5. November 2019) mitteilte. Demnach bedrohten die beiden 12 und 13 Jahre alten Jungen den Mann am Samstag auf einem Sportplatz mit einer Spielzeugpistole. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Rankweil: Jungen bedrohen Mann (69) mit Spielzeugpistole - Senior stirbt an Herzversagen

Der Mann schleuderte daraufhin einen Stein und zwei Holzstöcke auf die beiden, diese warfen die Geschosse zurück - ohne den Mann zu verletzten, der aber schließlich zusammenbrach. Nach der Obduktion kamen Experten zu dem Schluss, dass die Aufregung für den Mann zu viel gewesen war. Er starb noch an Ort und Stelle.