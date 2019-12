Am Dienstagnachmittag (3. November 2019) hat sich im hessischen Frankfurt am Main ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein 77-Jähriger war gegen 13 Uhr auf dem Fahrrad unterwegs. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, kam es auf einer Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem Lkw.

Tödlicher Radunfall in Frankfurt: Gaffer versammeln sich an Unglücksstelle

Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Er verstarb noch am Unglücksort. Angaben der Polizei nach, erlitt der Trucker (40) einen Schock. An der Unfallstelle versammelten sich relativ schnell zahlreiche Gaffer und Schaulustige. Noch vor dem Eintreffen des Notarztes filmten und fotografierten sie den verletzten Mann aus nächster Nähe. Die Polizei kommentierte den Vorfall via Twitter und schrieb: "Wir sind fassungslos."

Die Behörden ermitteln nun gegen die Gaffer. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte erst kürzlich ein stärkeres Vorgehen der Polizei gegen Gaffer angekündigt.

Frankfurt: Fahrradfahren soll sicherer werden

Der Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) verwies auf das Vorhaben der Stadt, die Fahrrad-Infrastruktur auszubauen, auch an großen Kreuzungen. "Wir hoffen, dass mit den Maßnahmen das Radfahren in der Stadt sicherer wird", sagte Oesterlig der Deutschen Presse-Agentur.

