Tödlicher Crash in Niedersachsen: Autofahrer (20) kracht in Radfahrer (43)

Tödlicher Unfall im Landkreis Cloppenburg: Ein 43 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch (18. April 2018) bei einem Verkehrsunfall in Emstek im Landkreis Cloppenburg tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann mit seinem Rad die Fahrbahn überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde. Der 43-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der 20 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.