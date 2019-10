Halle: Tödliche Schüsse und Sprengsätze - Täter auf der Flucht nach Franken?

Bewaffnete Täter haben in Halle/Saale zwei Menschen erschossen. Im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg gab es Polizeiangaben zufolge ebenfalls Schüsse. Die Polizei in Oberfranken stellt sich darauf ein, dass die Täter nach Bayern fliehen könnten. "Wir stellen uns auf einen bewaffneten Täter ein", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwoch.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach ein bewaffneter Täter aus Halle in Sachsen-Anhalt mit dem Auto auf der Flucht in Richtung Süden unterwegs sei. Auch Stunden nach den Vorfällen sind noch viele Fragen offen. Die Lage im Überblick.

Was wir bisher wissen

Zwei Menschen sind in Halle/Saale erschossen worden. Ein Todesopfer wurde nach Informationen eines dpa-Reporters auf einer Straße in der Nähe der Synagoge in der Innenstadt gefunden. Im Universitätsklinikum Halle werden Angaben eines Sprechers zufolge zwei Verletzte behandelt. Dabei handele es sich um einen Mann und eine Frau, beide hätten Schussverletzungen.

Das andere Todesopfer soll in einem Imbiss getötet worden sein, wie der "Spiegel" einen Polizeisprecher zitierte. Ein Döner-Imbiss befindet sich rund 600 Meter entfernt von der Synagoge.

Bei dem Angriff legte ein Täter auch selbstgebastelte Sprengsätze vor der Synagoge ab. Der Täter versuchte, in die Synagoge einzudringen.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, sagte, über die Kamera der Synagoge sei zu sehen gewesen, wie der Täter mit Stahlhelm und Gewehr versucht habe, die Türen aufzuschießen. Außerdem hätten der oder die Täter versucht, das Tor des benachbarten jüdischen Friedhofs aufzuschießen, sagte Privorozki der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag).

Auch im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg gab es Polizeiangaben zufolge Schüsse. Auch hier gaben die Behörden eine Warnmeldung heraus, Menschen sollen Gebäude nicht verlassen. Die Zufahrt zu dem Ortsteil Wiedersdorf war am Mittwoch abgesperrt.

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie ermittelt wegen Mordes von besonderer Bedeutung.

Nach Angaben der Polizei waren mehrere bewaffnete Täter mit einem Auto auf der Flucht. Am frühen Nachmittag meldete die Polizei dann die Festnahme einer Person. Weitere Fahndungsmaßnahmen liefen.

Die Polizei dementierte Berichte, wonach sich ein Verdächtiger im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen von Halle im Leipziger Stadtgebiet aufhalten soll.

Die Stadt Halle spricht von einer "Amoklage". Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand berief den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse ein.

Die Menschen im gesamten Stadtgebiet von Halle wurden aufgefordert, in Sicherheit in Gebäuden zu bleiben. Die Gegend im Paulusviertel in Halle wurde großräumig abgesperrt.

Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Polizei zog alle verfügbaren Kräfte in Sachsen-Anhalt ab und verlegte sie nach Halle.

Der Bahnhof von Halle wurde Angaben der Bahn zufolge wegen polizeilicher Ermittlungen gesperrt. Der gesamte Linienverkehr wurde nach Angaben der Stadtwerke eingestellt.

Was wir bisher nicht wissen

Der genaue Ablauf der Vorfälle in Halle und auch in Landsberg ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Halle machte zunächst keine Angaben zu den näheren Umständen. Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt, sagte auch ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Ob es sich um eine antisemitische Tat handelt, ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft unklar.

Die genaue Bewaffnung des Täters oder der Täter ist ebenso unbekannt wie die genauen Vorgänge auf dem jüdischen Friedhof.

Offen ist, wie viele Täter es genau gibt und wie viele noch auf der Flucht sind. Die Polizei spricht von mehreren Tätern. Die "Mitteldeutsche Zeitung" aus Halle zeigte ein Foto, auf dem ein dunkel gekleideter Mann mit Helm und Stiefeln zu sehen ist, der ein Gewehr im Anschlag hat. Der MDR zeigte ein Video, auf dem womöglich derselbe Mann aus einem Auto aussteigt und mehrfach seine Waffe abfeuert.

Die Identität des Tatverdächtigen und wann und wo er genau festgenommen wurde, ist nicht bekannt. Auch dazu, wie die Einsatzkräfte auf ihn aufmerksam wurden, gibt es bisher keine offiziellen Informationen.

Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt.

Die Entwicklung zum Nachlesen

Update, 16.35 Uhr: Fränkische Polizisten unterstützen bei Fahndung

Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Täter sind auch einige Beamte aus Oberfranken beteiligt. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Die Einsatzkonzeption sehe vor, dass bei Fahndungen im Nachbarbundesland Polizisten am Grenzgebiet aufgestellt werden.

Update, 16.10 Uhr: Sicherheit vor Synagogen in ganz Deutschland erhöht

Nach dem Anschlag in Halle wurden in ganz Deutschland die Sicherheitsvorkehrungen der Synagogen verschärft. In Dresden, Leipzig, Berlin und Frankfurt wurde verstärkter Polizeischutz eingerichtet. Auch in München wurden die Streifen sensibilisiert. "Wir haben unsere Streifen sensibilisiert und darauf hingewiesen, dass der Vorfall in Halle in Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung steht", sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gebe es in München keinen Anlass zu handeln, doch die Polizei könne das Personal für den Schutz von jüdischen Einrichtungen "jederzeit hochfahren", wie der Sprecher sagte.

Update, 16.02 Uhr: Zwei Menschen durch Schüsse verletzt

Im Universitätsklinikum Halle werden nach den tödlichen Schüssen zwei Verletzte behandelt. "Ein Patient hat Schussverletzungen, er wird gerade operiert", sagte Klinikumssprecher Jens Müller der Deutschen Presse-Agentur in Halle. Zur Identität der Verletzten konnte er zunächst keine Angaben machen, auch nicht dazu, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Das Universitätsklinikum habe angesichts der unklaren Lage in der Stadt vorsorglich die Notaufnahme personell verstärkt. Drei Operationssäle stehen zudem zur Verfügung, wie der Sprecher sagte.

Update, 15.45 Uhr: Eine Frau und ein Mann erschossen: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes

Ein Polizeisprecher sagte dem "Spiegel", ein Mann sei in einem Imbiss getötet worden. Das andere Opfer in der Nähe der Synagoge sei eine Frau.

Augenzeugen in Halle berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug und eine Maschinenpistole getragen haben soll. Demnach soll es auch eine Explosion auf einem Friedhof gegeben haben.

Die Bundesanwaltschaft wegen Mordes von besonderer Bedeutung. Ob es sich um eine antisemitische Tat handele, sei noch unklar, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Der Generalbundesanwalt verfolgt Taten terroristischer Vereinigungen. Ermittlungen gegen Einzeltäter kann er aber dann übernehmen, wenn dem Fall "besondere Bedeutung" zukommt, etwa wegen des Ausmaßes der Rechtsverletzung und der Auswirkungen der Tat.

Update, 15.10 Uhr: Synagoge zum Zeitpunkt voll besetzt

Zum Zeitpunkt der tödlichen Schüsse nahe der Synagoge in Halle/Saale war das jüdische Gotteshaus voll besetzt. Das sagte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotzki dem "Spiegel". "Momentan sind 70 bis 80 Personen in der Synagoge", wurde Privorotzki zitiert. Die Sicherungsvorkehrungen am Eingang hätten "dem Angriff standgehalten", zitierte der "Spiegel" ihn am Mittwochnachmittag weiter. Derzeit feiern Juden auf der ganzen Welt den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Update, 14.56 Uhr: Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen übernommen - Leiche liegt vor Synagoge

Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe auf Anfrage mit. Zuerst hatte "Spiegel online" berichtet.

Auf Bildern ist eine Leiche zu sehen, die vor einer Synagoge im Paulus-Viertel liegt.

Update, 14.30 Uhr: Stadt Halle (Saale) spricht von "Amoklage"

Informationen des MDR zufolge, spricht die Stadt Halle (Saale) von einer "Amoklage": Demnach befinden sich alle Rettungskräfte der Feuerwehr in Alarmbereitschaft.

Update, 14.25 Uhr: Video zeigt Tat in Halle

Via Twitter hat ein Nutzer ein Video zur Tat in Halle (Saale) veröffentlicht.

Update, 14.02 Uhr: Täter soll in Militärkleidung mit Kamera Dönerladen angegriffen haben

Ziel der Schuss-Attacke war wohl ein Dönerladen im Paulusviertel: Der Besitzer des Fast-Food-Restaurants war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht im Laden, wie er Focus Online erzählt. Ein Angestellter habe sich vor der Schießerei retten können, allerdings sei eine Kundin vom Schuss getroffen worden.

Der Beschreibung des Angestellten zufolge, soll einer der Täter Militärkleidung getragen haben und eine Kamera bei sich gehabt haben.

Die Polizei hat via Twitter bekanntgegeben, dass es derzeit noch keine Neuigkeiten gebe. "Bitte unterlasst zu diesem Zeitpunkt Spekulationen", heißt es im Statement weiter.

Update, 14.00 Uhr: Augenzeugen berichten von Schießerei

Ein mutmaßlicher Täter soll aus einem Sportwagen heraus geschossen haben. Das sagte ein Augenzeuge gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung. Die Schießerei soll sich in der Ludwig-Wucherer-Straße im Halleschen Paulusviertel ereignet haben.

Update, 13.52 Uhr: Weitere Schüsse in Landsberg

Im östlich von Halle (Saale) gelegenen Landsberg sind wohl weitere Schüsse gefallen. Das berichet Focus Online unter Berufung auf polizeiliche Informationen.

Update, 13.47 Uhr: Festnahme in Halle

Angaben der örtlichen Polizei zufolge, wurde eine verdächtige Person festgenommen. Das teilten die Behörden via Twitter mit.

Erstmeldung, 13.30 Uhr: Tödliche Schießerei in Halle (Saale)

Am Mittwochmittag (9. Oktober 2019) ist es zu einer Schießerei in Halle (Sachsen-Anhalt) gekommen. Ersten Erkenntnissen der örtlichen Polizei zufolge, sind dabei zwei Menschen ums Leben gekommen.

Halle (Saale): Tödliche Schießerei im Paulusviertel

Laut Angaben der Polizeibeamten fielen dabei mehrere Schüsse. Aktuell läuft eine Fahndung nach den Tätern. Laut dpa-Informationen sind sie mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei ist mit verstärktem Aufgebot in Halle (Saale) vor Ort . Derzeit ist unklar, welche Art von Schusswaffe gebraucht wurde. Zudem ist ungewiss, was der Hintergrund der Tat ist. Ein Amoklauf oder ein Terroranschlag können zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden (Stand: 13.40 Uhr).

115

Die Behörden bitten alle Bürger , in ihren Wohnungen zu bleiben. Allgemeine Fragen beantwortet die Polizei telefonisch unter