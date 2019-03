Tödliche Geisterfahrt auf der A9: Falschfahrer baut Unfall nach 40 Kilometern Irrfahrt

Rund 40 Kilometer verlief die Irrfahrt eines 82-Jährigen auf der A9 glimpflich, dann kam es bei Denkendorf im Landkreis Eichstätt zur Kollision: Der Falschfahrer starb sofort, die aus dem Landkreis Fürth stammenden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden zum Teil schwer verletzt.

Der 82-Jährige war am Sonntagmorgen rund 40 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Schließlich stieß er bei Denkendorf mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 82 Jahre alte Falschfahrer starb noch am Unfallort, er war alleine im Wagen.

Auto geht in Flammen auf

Das andere Auto ging in Flammen, die beiden Insassen des anderen Autos konnten sich laut Donaukurier noch rechtzeitig retten - wurden bei dem Unfall aber verletzt, einer von ihnen schwer. Beide sollen aus dem Raum Fürth stammen. Die A9 blieb zunächst gesperrt.

