Freiburg im Breisgau vor 1 Stunde

Schrecklicher Unfall

Tödliche Abkürzung: Zug erfasst Jugendlichen, 16-Jähriger stirbt

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag gestorben. Am Bahnhof in Freiburg wollte der Jugendliche mit Freunden eine gefährliche Abkürzung nehmen und bezahlte mit seinem Leben.