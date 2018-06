Todesdrama im Allgäu: Mann stürzt bei Reparaturen von der Leiter

Arbeit am Stallgebäude endet tödlich: Ein Mann ist am Montag (11. Juni 2018) im schwäbischen Altusried ums Leben gekommen. Er war bei Arbeiten am Stallgebäude eines Betriebes in der Landwirtschaft von der Leiter gestürzt.



Angehörige fanden den Mann und alarmierten Retter ie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, in dem er am Dienstag starb. Bei dem Vorfall am Montagmittag könne Fremdverschulden ausgeschlossen werden, so die Ermittler.

red/dpa