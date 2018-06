Tochter (2) entdeckt scharfkantige Rasierklinge in Aldi-Kuscheltier: Was steckt dahinter?

Erschreckender Fund in Aldi-Plüschtier:



In Chesterfield (Großbritannien) hat eine englische Familie einen erschreckenden Fund gemacht. Eine Mutter kaufte ihrer Tochter Ava bei "Aldi" ein Kuscheltier, das eigentlich ganz harmlos aussah. Es hatte einen blauen Körper, rosa Öhrchen , rosa Nasenlöcher sowie glitzernde Augen.Shannan Brandon stellte eine Warnung auf Facebook : In der Schnauze des Nilpferds versteckt sich eine Rasierklinge.Laut dem britischen "Metro", soll die Klinge etwa zweieinhalb bis drei Zoll lang gewesen sein soll - das sind circa sechseinhalb bis siebeneinhalb Zentimeter an Länge!Der zweijährige Tochter fiel die scharfe Klinge beim Spielen auf. Sie sagte zu ihrer Mutter, dass die Nase "scharf" sei. Zuerst wunderte sich die Mutter, dann staunte sie nicht schlecht. Denn Avas Vater hatte das Kuschel-Nilpferd genauer unter die Lupe genommen: Er bemerkte die scharfe Rasierklinge und reklamierte bei "Aldi".Der Filialleiter schaute sich das Plüsch-Nilpferd genauer an und plötzlich riss die Nase des Nilpferds. Der Stoff hielt der scharfkantigen Klinge nicht stand.Mit ihrem Facebook-Post möchte Shannan weitere Eltern aufmerksam auf das Kuscheltier machen. "Ich mag gar nicht daran denken, was Ava hätte passieren können, wenn sie uns nichts erzählt hätte", schreibt die Mutter auf Facebook.