Kassel vor 16 Minuten

Sicherheit

Ticker: Bombendrohung an Schule in Kassel - was steckt dahinter?

In Kassel hat ein Unbekannter eine Bombendrohung an eine Schule gerichtet. Diese reagiert mit der Schließung am Freitag. Spezialkräfte sind vor Ort und untersuchen das Gebäude.