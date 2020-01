Dreister Trucker zapft Straßenlaterne an - für seinen TV

Trucker zapft Straßenlaterne für Strom an

In seinem Lkw betreibt er damit Fernseher und Satellitenschüssel

Polizei erwischt ihn, nun droht Verfahren

Trucker erleben seltsame und kuriose Dinge* - und manchmal sorgen sie selbst für merkwürdige Meldungen: In Thüringen hat der Fahrer eines Sattelzugs entschieden, sich bei einer Straßenlaterne zu bedienen.

Der Lkw-Fahrer stellte seinen Sattelzug am 5.1.2020 in einem Gewerbegebiet in Nohra (Kreis Weimar) in Thüringen ab: Dort schraubte er die Schutzklappe einer Straßenlaterne ab und verband Kabel über einen Stromwandler mit den Batterien seines Lkw.

Lkw-Fahrer zapft Laterne an - um fernzusehen

Im Führerhaus des Sattelzuges betrieb er so einen Fernseher. Zudem wurde damit eine Satellitenschüssel betrieben. Polizisten bemerkten die auffälligen Kabel und kontrollierten den Truck. Sie weckten den 39-jähriges Fahrer dabei auf. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen "Entziehung elektrischer Energie".

Kuriose und skurrile Truckergeschichten hat auch Gerd Schimmel aus Unterfranken erlebt. Er berichtet von seltsamen Ereignissen in seinem Buch, das er über seine mehr als 30 Jahre währende Karriere als Lkw-Fahrer verfasst hat.

Humorvolle Truckergeschichten - ein Unterfranke erzählt*

