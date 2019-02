Teugn vor 46 Minuten

Faschingsumzug

18-jähriger stürzt kopfüber von Faschingswagen - schwerste Kopfverletzungen

In Bayern kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall bei einem Faschingsumzug. In Teugn stürzte ein 18-Jähriger kopfüber vier Meter in die Tiefe.