Terrorismus-Gefahr? IS-Sympathisant in Frankfurt vor Gericht

IS-Sympathisant vor Gericht: Als mutmaßlicher Sympathisant der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) hat sich von Montag (9. April 2018) an ein 28-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt dem Mann unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last.



Der Angeklagte soll bereits im September 2013 einen damals 16 Jahre alten Jungen mit Flugtickets und Personalpapieren ausgestattet und in den bewaffneten Kampf nach Syrien geschickt haben, wo er schließlich 2014 umkam. Beim Versuch, selbst in die Nahost-Region auszureisen, wurde der Angeklagte schließlich festgenommen.



Die Staatsschutzkammer hat sich auf einen umfangreichen Prozess mit Verhandlungstagen bis Ende Juni eingestellt.