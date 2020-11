Terrorattacke in Wien: In Österreichs Hauptstadt Wien sind am Montagabend (2. November 2020) an mehreren Orten Schüsse gefallen. Mindestens vier Menschen wurden getötet. Zudem gibt es mehrere Verletzte. Einer der Tatorte liegt in Nähe einer Synagoge.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Vorkommnisse als "widerwärtigen Terroranschlag" bezeichnet. Laut Österreichs Innenminister hat die Terrorattacke ein islamistisches Motiv. Die Geschehnisse im Überblick.

Update vom 03.11.2020, 15.30 Uhr: Attentäter von Wien erwartete sich von IS ein besseres Leben

Nach dem tödlichen Anschlag in Wien werden mehr und mehr Details über den Attentäter öffentlich: Den Behörden war er schon länger bekannt. Der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln hatte mutmaßlich am Montagabend in Wien nahe der Hauptsynagoge um sich geschossen und dabei mindestens vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Er wurde später von der Polizei erschossen.

Der ehemalige Anwalt des jungen Mannes Nikolaus Rast sagte am Dienstag, der junge Mann stamme aus einer völlig normalen Familie. «Für mich war das ein Jugendlicher, der das Pech gehabt hat, an die falschen Freunde zu geraten», so der Strafverteidiger gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Seit Jahren sympathisierte der 20-Jährige mit der Terrormiliz Islamischer Staat IS und war bereit, für sie in den Kampf zu ziehen.

Im Vorjahr musste sich der Wiener dann wegen seiner IS-Mitgliedschaft vor Gericht verantworten. Nach Medienberichten hatte sich seine eigene Mutter an die Behörden gewandt. Er wurde damals zu 22 Monaten Haft verurteilt, nahm an einem Deradikalisierungsprogramm teil und wurde wegen günstiger Prognose vorzeitig entlassen. Er habe alle getäuscht, so Rast.

Im April 2019 gab der mutmaßliche Terrorist vor dem Wiener Landgericht an, dass er sich in seinem Leben nie benachteiligt gefühlt hatte. Während der Pubertät begann er sich mit dem Islam zu beschäftigen, wie die Tageszeitung «Der Standard» berichtete, die den Gerichtsprozess damals verfolgte. Ende 2016 sei er nach eigenen Aussagen in die «falsche Moschee» geraten. Seine Leistungen in der Schule wurden immer schlechter, Streit mit der Mutter gab es immer öfter. «Ich wollte weg von zu Hause», erzählt der Mann vor Gericht. Vom IS habe er sich ein besseres Leben erwartet. «Eine eigene Wohnung, eigenes Einkommen.»

Eine Reise nach Kabul zum IS mit einem Freund scheiterte, weil die jungen Männer zu spät bemerkten, dass sie ein Visum für Afghanistan benötigten. Das Geld für das Flugticket erarbeitete er sich bei einem Sommerjob. Im September 2018 brach der mutmaßliche Terrorist alleine in die Türkei auf. Von dort wollte er nach Syrien, um für den IS zu kämpfen. Über den Messengerdienst Telegram verbreitete er Propaganda der Terrormiliz, wie die Tageszeitung «Heute» berichtete.

Zwei Tage nach seiner Ankunft in der Türkei nahmen ihn türkische Polizisten in einem sogenannten Safehouse, das sein Anwalt als «Rattenloch» ohne Dusche, Toilette und fließendes Wasser bezeichnete, fest. Er saß vier Monate dort in Haft, ehe er nach Österreich überstellt wurde. Ende vergangenen Jahres war er von den Behörden scheinbar als nicht mehr gefährlich eingestuft und so frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden.

Update vom 03.11.2020, 11.25 Uhr: Kanzler Kurz nennt Details zu Todesopfern

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat Details zu den Todesopfern der Terrorattacke von Wien bekannt gegeben. Es kamen ein älterer Mann und eine ältere Frau, ein junger Passant und eine Kellnerin ums Leben, wie Kurz am Dienstag (3. November 2020) in Wien sagte. Ein Polizist, der sich dem Täter entgegengestellt habe, sei niedergeschossen und verletzt worden.

Ein mutmaßlich islamistischer Attentäter hatte am Montagabend in der Wiener Innenstadt um sich geschossen. Er wurde von der Polizei erschossen.

Update vom 03.11.2020, 09.11 Uhr: Viertes Todesopfer nach Terrorattacke in Wien

Die Zahl der Todesopfer nach der Terrorattacke in Wien ist erneut gestiegen: Nach Angaben des österreichischen Innenministers ist ein weiteres ums Leben gekommen. Damit wurden bei der Bluttat am Montagabend (2. November 2020) insgesamt vier Passanten getötet - zwei Männer und zwei Frauen, bestätigte Innenminister Karl Nehammer der Nachrichtenagentur APA am Dienstagmorgen (3. November 2020).

Zudem wurde der Täter von der Polizei erschossen. Bei Hausdurchsuchungen «im Umfeld des Täters» seien zudem mehrere Menschen festgenommen worden, hieß es aus dem Innenministerium. Am Montagabend waren bei dem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt nahe einer Synagoge von mindestens einem Täter zahlreiche Schüsse abgefeuert worden.

Update vom 03.11.2020, 07.30 Uhr: Zahl der Todesopfer steigt auf drei - Attentäter gilt als Islamist

Nach neuesten Informationen ist die Zahl der Opfer der Terrorattacke in Wien gestiegen. Die Polizei spricht inzwischen von drei getöteten Passanten. Auch zum mutmaßlichen Täter gibt es mittlerweile neue Details: Der erschossene Attentäter gilt als Islamist.

Laut Angaben der österreichischen Polizei handelt es sich bei den drei toten Passanten um zwei Männer und eine Frau. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter, hieß es am Dienstagmorgen (3. November 2020). Die Polizei sprach außerdem von mindestens 15 zum Teil schwer verletzten Menschen.

Die Attacke geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen. Der Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe außerdem eine Sprengstoffgürtel-Attrappe getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen.

"Nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt"

Die Wohnung des Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hieß es. 1000 Beamte seien in Wien im Einsatz. «Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt», sagte Nehammer. Die entsprechenden Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Die Regierung hält angesichts des Anschlags in der Wiener Innenstadt um 9 Uhr - per Videokonferenz - einen Sonderministerrat ab. Um 10 Uhr wendet sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Rede an die Bevölkerung.

Um 12 Uhr empfangen Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie die Fraktionschefs der Parlamentsparteien im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch. Danach folgt eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort, um der Opfer zu gedenken. Aufgrund der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden die Bürger aufgerufen, die Innenstadt zu meiden.

Bundeskanzler Kurz spricht von "widerwärtigem Terroranschlag"

Bei dem Terrorangriff waren am Montagabend nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel zahlreiche Schüsse abgefeuert worden. «Wer einen von uns angreift, greift uns alle an», sagte Nehammer. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als «widerwärtigen Terroranschlag».

Update vom 03.11.2020, 06.45 Uhr: Terroranschlag hat laut Innenmister islamistisches Motiv

Bei den Angriffen in Wien am Montagabend (2. November 2020) handelt es sich offenbar um einen islamistischen Terroranschlag. Die Attacke geht nach nach Einschätzung von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen (3. November 2020). Der Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe außerdem als Attrappe einen Sprengstoffgürtel getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen.

Die Wohnung des Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hieß es. 1000 Beamte seien in Wien im Einsatz. «Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt», sagte Nehammer. Die entsprechenden Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Bei dem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt wurden zwei Passanten getötet. Der Attentäter wurde von Polizisten erschossen. 15 Menschen wurden teils schwer verletzt. Aufgrund der weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden die Bürger aufgerufen, die Innenstadt zu meiden.

Bei dem Terrorangriff waren am Montagabend nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel zahlreiche Schüsse abgefeuert worden. «Wer einen von uns angreift, greift uns alle an», sagte Nehammer. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als «widerwärtigen Terroranschlag».

Update vom 03.11.2020, 05:55 Uhr: Drei Tote nach Terrorangriff in Wien - Fahndung läuft noch immer

Der Terrorangriff in der Wiener Innenstadt am Montagabend (2. November 2020) hat ein weiteres Menschenleben gefordert. Eine Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im ORF. Neben einem von der Polizei erschossenen Terroristen starben damit zwei Passanten. 15 Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Suche nach einem weiteren Attentäter lief unterdessen auch in der Nacht auf Hochtouren. Aufgrund der Gefahrensituation wurden die Bürger aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Schüler müssen am Dienstag in Wien nicht zur Schule.

Bei dem Terrorangriff waren am Montagabend nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel von den Tätern zahlreiche Schüsse abgefeuert worden. Die Angreifer zielten nach Darstellung von Augenzeugen auf Menschen in den Lokalen und den Gastgärten. Die Hintergründe der Tat blieben auch nach Stunden noch unklar. «Wer einen von uns angreift, greift uns alle an», sagte der Innenminister Karl Nehammer. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als «widerwärtigen Terroranschlag».

Bürgermeister Ludwig erklärte, dass der erschossene Attentäter wohl keinen Sprengstoffgürtel, sondern eine Attrappe getragen habe. Dies werde derzeit noch näher untersucht. Der Mann sei mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet gewesen. Er war «sehr umfassend vorbereitet», wie Ludwig sagte. Die Polizei überprüft derzeit noch die Identität des Attentäters.

Noch keine Entwarnung nach Angriffen in Wien

Auch nach Mitternacht gab es noch keine Entwarnung. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt war weiträumig abgesperrt. Soldaten wurden zum Objektschutz beordert. Innenminister Nehammer erneuerte den Appell an die Wiener in der Nacht: «Meiden sie die Innenstadt», sagte Nehammer. Die Behörden wollen auf einer Pressekonferenz um 6 Uhr am Dienstagmorgen über den neuesten Stand der Fahndung und der Ermittlungen informieren.

Nach Darstellung der Polizei gab es sechs verschiedene Tatorte. An dem Angriff seien mehrere Täter mit «Langwaffen» beteiligt gewesen. Die ersten Schüsse seien in der Seitenstettengasse abgegeben worden, einer belebten Straße im Zentrum. Dort befindet sich auch die Synagoge. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne nicht gesagt werden, ob sie eines der Ziele war. «Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge (...) als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.»

Bundeskanzler Kurz forderte die Bevölkerung auf, weiter an einem sicheren Ort zu bleiben. «Ob es möglich ist, morgen in der Früh ganz normal das öffentliche Leben aufzunehmen, das wird stark von der heutigen Nacht abhängen und ob es gelingt, die Verdächtigen zu fassen beziehungsweise auszuschalten.» Ein antisemitischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Zugleich fügte er hinzu: «Wir können zu dem Hintergrund noch nicht wirklich etwas sagen.»

"Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet"

Die Polizei rief die Bevölkerung ebenfalls dazu auf, öffentliche Plätze zu meiden. «Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet», hieß es bei Twitter. Zudem wurde darum gebeten, übers Internet keine Gerüchte zu verbreiten. «KEINE Videos und Fotos in sozialen Medien posten, dies gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung!»

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen versicherte auf Twitter: «Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen.» Auch international wurde der mutmaßliche Anschlag von zahlreichen Spitzenpolitikern verurteilt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Deutsch auf Twitter: «Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben.» In Frankreich hatte es in den letzten Wochen drei Anschläge gegeben, die Ermittler gehen jeweils von einem islamistischen Hintergrund aus.

Erstmeldung vom 02.11.2020, 21.38 Uhr: "Augenscheinlicher Terroranschlag" in Wien - sechs Tatorte, ein Täter erschossen

Laut Innenminister Karl Nehammer soll es nach Schüssen in der Wiener Innenstadt mehrere Verletzte und Tote geben. Nach seinen Worten handelt es sich augenscheinlich um einen Terroranschlag.

Die Lage ist am späten Montagabend (2. November 2020) unübersichtlich: Bei der mutmaßlichen Terrorattacke ist laut Polizei am Abend ein Täter erschossen worden, ein Passant sei getötet worden. Im Bereich einer Synagoge seien mehrere Täter mit Langwaffen unterwegs gewesen. Es gebe sechs Tatorte.

Wurde Synagoge in Wien angegriffen?

Nach Medienberichten sind große Teile der Innenstadt von der Polizei abgeriegelt. Die Polizei sei mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Auf einem Video, das dem Magazin "Falter" vorliegt, soll zu sehen sein, wie ein Mann gegenüber der Synagoge wahllos in Lokale schießt.

Ein mutmaßlicher Täter wurde verhaftet, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Innenministerium. Einer Ministeriumssprecherin zufolge wurde bei dem Schusswechsel in der Nähe des Schwedenplatzes ein Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt. Zuvor sprach das Innenministerium gegenüber APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Offen blieb zunächst auch, ob es sich um einen einzelnen oder mehrere Täter handelte.

Ob die nahe gelegene Synagoge Ziel des Angriffs war, lasse sich noch nicht bestätigen, sagte die Sprecherin des Innenministeriums. Die Hintergründe waren weiter unklar.

"Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz"

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. "Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren."

"Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz", schrieb die Polizei auf Twitter. "Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet", hieß es weiter. Zudem wurde darum gebeten, keine Videos oder Fotos hochzuladen. "KEINE Videos und Fotos in sozialen Medien posten, dies gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung!" Viele Menschen, die in der Gegend unterwegs waren, flohen in Panik.