Messerattacke an Stuttgarter Berufsschule: Am Dienstag (29. Januar 2019) ist es in Stuttgart (Baden-Württemberg) zu einem Messerangriff an einer Berufsschule gekommen. Der Vorfall ereignete sich im Stuttgartern Stadtteil Vaihingen. Informationen der örtlichen Polizei zu folge hat ein Schüler einen Schulkameraden mit einem Messer attackiert. Die Auseinandersetzung soll sich zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr am Vormittag abgespielt haben.

Stuttgart-Vaihingen: Messerstecher flüchtet - Fahndung nach Schüler

Laut den Stuttgarter Nachrichten soll einer der Schüler Stichverletzungen am Oberschenkel erlitten haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete vom Tatort. Die Stuttgarter Polizei fahndet nach ihm.

