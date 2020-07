Ein 31-Jähriger sticht vor den Augen der Tochter und zahlreicher Zeugen seinen Ex-Mitbewohner mit einem Samuraischwert nieder. Jetzt wurde der Mann verurteilt:

Der Vater kommt mit seiner elfjährigen Tochter nach Hause, doch die Türschwelle zu seiner Wohnung wird er nie wieder überschreiten. Vor dem Hauseingang wartet sein ehemaliger Mitbewohner. Er attackiert den Mann mit einem 73 Zentimeter langen Samuraischwert. Die Tochter flieht. Die Anwohner filmen die schockierende Tat, das Video wird später im Netz verbreitet. Der Mann sticht wie von Sinnen auf das wehrlos am Boden liegende Opfer ein.

Täter zu 14 Jahren Haft verurteilt

Rund ein Jahr später hat das Stuttgarter Landgericht am Montag (27. Juli 2020) den Täter zu 14 Jahren Haft verurteilt. Zudem ordnete der Richter eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Für das Gericht gilt als erwiesen, dass der Jordanier die Tochter des Opfers bemerkt hatte und sich auch der vielen Menschen ringsherum bewusst war, bevor er schließlich mit "absolutem Vernichtungswillen" das Schwert erhob. Doch die Kammer kommt auch zu dem Ergebnis, dass der Täter zum Zeitpunkt des Angriffs nur eingeschränkt Herr seiner Sinne war.

Bis heute stellt sich die Frage, was den Schwertmörder zu der Tat getrieben hat. Das Gericht tut sich auch nach neun Verhandlungstagen mit dem Motiv schwer. Die große Frage nach dem Warum ist nur teilweise beantwortet. Dass der Mann die Tat verübt hat, war von Anfang an klar - auch wegen eines Geständnisses des Angeklagten kurz nach dem Verbrechen und der Videos der Zeugen.

Am Tattag, dem 31. Juli 2019, kauft der 31-jährige Täter in der Stuttgarter Innenstadt ein Samuraischwert für 149 Euro, dann fährt er in die Hochhaussiedlung im Stadtteil Fasanenhof, wartet eine Stunde mit dem verpackten Schwert vor dem Haus auf sein Opfer. Am frühen Abend passt er den Mann mit seiner Tochter ab und zieht die Waffe.

"Hinrichtung" dauert zwei Minuten

Fortwährend sticht er auf den schwer verletzten Mann ein, der sich noch in das Auto einer Zeugin retten will, aber vom Täter aufgehalten wird. Die "Hinrichtung", wie der Richter die Tat beschrieb, dauert zwei Minuten. "Das war Dahinmetzeln, wie man es sich nicht vorstellen kann."