Balkon stürzt ein - Planschbecken zu schwer: In Stuttgart (Baden-Württemberg) ist am Sonntagabend (30. Juni 2019) ein Balkon eingestürzt. Ersten Ermittlungen der örtlichen Polizei nach, befand sich ein schweres Planschbecken mit drei Metern Durchmesser und sechs Menschen darauf: Diese Last wurde zu viel für den Holzbalkon im ersten Stock.

Durch den Einsturz krachten die Beteiligten circa vier Meter in die Tiefe und wurden verletzt. Eine Person kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die anderen Beteiligten wurden vor Ort durch die alarmierten Einsatzkräfte behandelt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Esperantostraße im Stuttgarter Westen. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 100.000 Euro.

