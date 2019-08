Stuttgart: Mann auf offener Straße erstochen - Verdächtiger und Opfer wohnten zusammen

Mann in Stuttgart erstochen: Ein 36-jähriger Mann ist am Mittwochabend (31. Juli 2019) in Stuttgart (Baden-Württemberg) auf offener Straße mit einem "schwertähnlichen Gegenstand" erstochen worden. Laut örtlicher Polizei hatten sich die beiden Männer womöglich gestritten, woraufhin der Täter auf den 36-Jährigen einstach und danach mit einem Fahrrad flüchtete.

Angriff mit "schwertähnlichem Gegenstand": Opfer erliegt den Verletzungen in Stuttgart

Medienberichte, wonach es sich bei dem "schwertähnlichen Gegenstand" um eine Machete handeln soll, bestätigte die Polizei nicht. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das Opfer.

Verdächtiger wohnte mit Opfer zusammen

Inzwischen hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Demnnach haben der Verdächtige und das spätere Opfer bis vor kurzem zusammengewohnt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 28 Jahren alten syrischen Staatsbürger. Er soll den 36-jährigen Deutschen am Mittwochabend mit einer Art Schwert erstochen haben.

Um 18.15 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert: Rettungskräfte konnten dem Verletzten trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen nicht mehr helfen.

Die Polizei hatte noch am selben Abend eine Fahndung mit Rettungshubschrauber eingeleitet und einen Mann festgenommen. Unklar war zunächst, ob es sich um den gesuchten Tatverdächtigen handelt. Hintergründe zur Tat und den Beteiligten waren zunächst nicht bekannt.

Das Verbrechen ereignete sich im südlichen Stadtteil Fasanenhof, der direkt an der Autobahn 8 und der Bundesstraße 27 liegt. Rund um den Tatort stehen viele mehrgeschossige Wohnhäuser.

Mord auf offener Straße: Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89905778 zu melden.

