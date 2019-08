Stuttgart vor 51 Minuten

Tötungsdelikt

Mann auf offener Straße erstochen - Täter flüchtet mit Fahrrad

Nach einem Streit ist ein 36-jähriger Mann am Mittwochabend in Stuttgart auf offener Straße erstochen worden. Die Polizeibeamten konnten einen Tatverdächtigen festnehmen, er soll am Donnerstag vernommen werden.