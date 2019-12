Frau stirbt nach Messerangriff in Stuttgart: Am Sonntag, 08. Dezember 2019, gegen 12.30 Uhr hat ein Mann in der Forststraße in Stuttgart auf eine Frau eingestochen und ihr dabei lebensgefährliche Verletzungen zugefügt.

Wie die Polizei mitteilte, starb das 77 Jahre alte Opfer kurz nach der Einlieferung in einer Stuttgarter Klinik.