Stuttgart vor 34 Minuten

Schwerer Unfall

Autofahrer verliert Kontrolle und erfasst Menschengruppe - drei Schwerverletzte

In Stuttgart (Baden-Württemberg) hat sich am Freitagabend ein schlimmer Unfall ereignet. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war auf einen Gehweg gerast. Nur wenige Stunden nach dem Horror-Unfall in der Hauptstadt.