Sturm Sabine: Mann greift Feuerwehr an, weil ihm Aufräumarbeiten zu lang dauern

Weil ihm die Aufräumarbeiten nicht schnell genug gingen, hat ein Mann am Montag (10. Februar 2020) Feuerwehrleute angegriffen: Die Einsatzkräfte kümmerten sich in Suhl (Thüringen) um einen durch den Sturm "Sabine" umgestürzten Baum. Die Tanne lag quer auf der Sommerbergstraße.

Suhl: Mann schlägt nach Feuerwehrleuten