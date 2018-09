Hünfeld vor 2 Stunden

Versuchter Totschlag

Familienstreit eskaliert: 44-Jähriger sticht auf Bruder ein - lebensgefährlich verletzt

Ein Streit in einer Familie ist am Dienstagnachmittag eskaliert. Bei der Auseinandersetzung in Hünfeld (Osthessen) holte der kleinere Bruder plötzlich ein Messer aus seiner Wohnung und stach auf seinen älteren Bruder ein.