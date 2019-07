Polizei sucht Gebiss-Besitzer: Am Sonntagnachmittag (21. Juli 2019) wurde im niederbayerischen Straubing ein Gebiss gefunden. Die dritten Zähne lagen am Oberen-Thor-Platz und wurden in der Polizeiwache am Theresienplatz abgegeben. Die Behörden haben Bilder des Gebisses via Facebook veröffentlicht.

Das Gebiss kann bei den Beamten auf der Wache abgeholt werden.

