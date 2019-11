Vodafone-Störung: Polizeiinspektionen nicht über Telefon zu erreichen - auch Franken betroffen

Erneut sind Polizeidienststellen in Bayern von Telefonstörungen betroffen. 21 Inspektionen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd von Altötting bis Ruhpolding seien seit Dienstagmorgen nicht erreichbar, teilte das Polizeipräsidium in Rosenheim mit. Auch in Unterfranken gibt es abermals Probleme. Wie die Polizei mitteilt, kommt es zu "Ausfällen der Festnetzanschlüsse einiger Polizeidienststellen im Bereich des Polizeipräsidiums Unterfranken".

In Unterfranken wie in Oberbayern gilt: Die Notrufnummer 110 ist nicht von dem Problem betroffen und uneingeschränkt nutzbar.

Verantwortlich ist demnach der Provider Vodafone. Der Provider arbeite "mit Nachdruck an der Behebung" des Problems, hieß es.

Laut dem Portal allestörungen.de häufen sich die Störungen bei Vodafone seit Dienstagmorgen um circa 8 Uhr. Die Lage hat sich seither offenbar auch nicht gebessert.