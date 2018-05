Steinewerfer auf A7: Einschlag auf Scheibe - Frau (58) schwer verletzt

Steine von A7-Brücke geworfen - Frau verletzt: Am Dienstagabend (8. Mai 2018) haben Unbekannte Steine von einer Brücke auf der A7 bei Flensburg geworfen. Dabei wurde eine 58-jährige Autofahrerin schwer verletzt.



Die Frau war mit ihrem Wagen aus Dänemark kommend in Richtung Flensburg unterwegs. Plötzlich flog ein rund 40 Zentimeter großer Stein in die Windschutzscheibe. Die Scheibe zersplitterte und die Fahrerin wurde schwer verletzt. Sie konnte das Auto nach rund 200 Meter stoppen.



Autobahn für vier Stunden gesperrt

Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt, kam die 58-Jährige in die Notaufnahme eines umliegenden Krankenhauses. Die Frau hatte wohl großes Glück, den Angriff überlebt zu haben.

Die Polizei fand den Stein später in einem seitlichen Grünstreifen. Durch das Bremsmanöver war er vermutlich zur Seite geschleudert worden.



Die A7 wurde zwischen der dänischen Grenze und der Anschlussstelle Flensburg/Harrislee für rund vier Stunden komplett gesperrt.