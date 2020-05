In der Nacht auf Dienstag (5. Mai 2020) hat sich in München eine spontane Geburt vor einem Krankenhaus ereignet. Eine hochschwangere Frau schaffte die letzten Schritte bis zum Kreißsaal nicht mehr und entband deshalb vor der Klinik - in einem zufällig dort wartenden Rettungswagen.

Laut Angaben der Münchner Feuerwehr kam die schwangere Frau den Rettungskräften entgegen, als gerade eine weitere schwangere Frau ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Einsatzkräfte waren soeben von einer Hausgeburt zurückgekehrt, die abgebrochen wurde.

Spontane Geburt in München: Notarzt erkennt Ernst der Lage

"Die Frau sagte, sie würde ins Krankenhaus müssen, da sie schwanger sei und das Köpfchen des Babys schon herausschaue", teilten am Dienstag die Einsatzkräfte mit.