Tierquäler in Thüringen unterwegs: Am späten Sonntagabend (1. August 2019) hat ein Anwohner im thüringischen Sondershausen einen erschreckenden Fund gemacht. Vor seinem Wohnhaus entdeckte er eine schwer verletzte Katze, die am Boden lag. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, war das Tier in einen graben gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Ein Mitarbeiter der Tiernothilfe rettete die Katze und brachte sie zum Tierarzt. Die Polizei stellte die Falle sicher. Dabei handelte es sich um eine "Schlagfalle". Nun wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes ermittelt. Zeugen können sich unter 03632/6610 melden und Hinweise abgeben.

Katze zieht Falle hinter sich her: Nicht der erste Fall in Sondershausen

Die örtliche Tiernothilfe meldete sich via Facebook zum Vorfall zu Wort: Die Katze sei in die "mörderische" Schlagfalle geraten. Sie habe anschließend die circa fünf Kilogramm schwere Falle hinter sich her gezogen und sei in einen Graben gestürzt. Angeblich soll die Katze mit Fischresten in die "Schlagfalle" gelockt worden sein, wie die Bild berichtet. In diesem Gebiet kommt es demnach seit Jahren zu solchen Vorfällen. Mehrere Hauskatzen seien spurlos verschwunden.

Indes wird der Besitzer der verletzten Katze gesucht. Dieser kann sich entweder bei der Polizei oder bei der Tiernothilfe unter 01714830639 melden.