Tragisches Unglück

18-Jähriger stürzt beim Pinkeln von Stadtmauer in den Tod

Ein 18-jähriger Mann ist am Mittwoch von der Schlossmauer in Sondershausen gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Offenbar stürzte der junge Mann beim Urinieren in die Tiefe.