Fund von Kinderleichen erschüttert Deutschland: Fünf tote Kinder in Wohnung entdeckt - Mutter unter Tatverdacht. Fünf Kinder sind tot, nur eines hat überlebt. Tatverdächtig: die 27 Jahre alte Mutter. Diese wollte sich offenbar nach der Tat das Leben nehmen.

Das Verbrechen von Solingen (Nordrhein-Westfalen) schockiert. Das jüngste Opfer war gerade mal ein Jahr alt. Wie konnte das passieren? Was war das Motiv? Noch sind viele Fragen offen.

Update vom 04.09.2020, 17.45 Uhr: Fünf Kinder vermutlich erstickt - Haftbefehl gegen Mutter erlassen (Zusammenfassung)

Eine junge Mutter soll fünf ihrer Kinder getötet haben. Vermutlich sind die kleinen Jungen und Mädchen erstickt. Gegen die 27-Jährige ermitteln die Behörden wegen fünffachen Mordes.

Die fünf tot aufgefundenen Kinder aus Solingen sind den Ermittlern zufolge vermutlich erstickt. Es gebe auch Hinweise, dass sie sediert worden seien, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag (4. September 2020) in Solingen, ohne Details zu nennen. Das habe die Obduktion der Leichen ergeben. Gegen die 27-jährige Mutter sei Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den Haftbefehl wegen fünffachen Mordes beantragt.

Die Frau habe die Tat ihrer eigenen Mutter in einem Whatsapp-Chat gestanden und sich dann in Düsseldorf vor einen Zug geworfen. Dabei habe sie schwere, aber nicht lebensgefährliche innere Verletzungen erlitten, sagte der Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer. Die Ermittler verdächtigen nicht die Väter der Kinder.

Polizei und Staatsanwaltschaft gingen davon aus, dass die Frau die Tat in einem Zustand der emotionalen Überforderung begangen habe. Zuvor habe sie ein Jahr von ihrem letzten Mann, dem Vater von vier ihrer Kinder, getrennt gelebt, sagte Maierhofer.

Die fünf Kinder im Alter von einem bis acht Jahren hätten tot in ihren Kinderbetten gelegen, als die Einsatzkräfte am Donnerstag die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufbrachen. Sie seien zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag getötet worden, sagte Maierhofer.

Ein elfjähriger Junge, der als einziger der sechs Geschwister überlebte, sei womöglich nur verschont worden, weil er zum Zeitpunkt der Tat in der Schule war, sagte der Leiter der Mordkommission. Die Vermutung sei aber noch nicht gesichert. Der Junge habe noch nicht befragt werden können. In einem schulischen Gruppenchat habe der Elfjährige kurz nach der Tat geschrieben, dass alle seine Geschwister tot seien, sagte Einsatzleiter Robert Gereci.

Die Familie war dem städtischen Jugendamt vor der Tat bereits bekannt. «Der Familie wurden von der Stadt Solingen erforderliche Unterstützungen gewährt. Das Jugendamt hat zusätzlich mögliche Hilfsangebote unterbreitet», teilte die Stadt mit, ohne Details zu nennen. «Erkenntnisse zu Auffälligkeiten oder einer potentiellen Gefährdung der Kinder gab es zu keinem Zeitpunkt.»

Update vom 04.09.2020, 17.40 Uhr: Keine Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung

Im Fall Solingen hat es vor der Tat nach Ermittlerangaben keine Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gegeben. «Wir haben keinerlei Anhaltspunkte für irgendeine Auffälligkeit in der Familie», sagte Heribert Kaune-Gebhardt von der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag.

Zuvor hatte die Stadt mitgeteilt, dass die Familie der fünf getöteten Kinder dem städtischen Jugendamt vor der Tat bereits bekannt war. «Der Familie wurden von der Stadt Solingen erforderliche Unterstützungen gewährt. Das Jugendamt hat zusätzlich mögliche Hilfsangebote unterbreitet», erklärte die Stadt. «Erkenntnisse zu Auffälligkeiten oder einer potentiellen Gefährdung der Kinder gab es zu keinem Zeitpunkt.»

Update vom 04.09.2020, 17.39 Uhr: Überlebender Elfjähriger konnte noch nicht befragt werden

Nach dem Tod von fünf Kindern in Solingen konnte der einzig überlebende Elfjährige aus rechtlichen Gründen noch nicht befragt werden. Das teilten die Ermittler am Freitag mit. Seine Mutter habe Beschuldigtenstatus, deshalb sei eine Befragung nicht ohne Weiteres möglich.

Update vom 04.09.2020, 17.37 Uhr: Rettete Schulbesuch Elfjährigem das Leben?

Im Fall der fünf getöteten Kinder in Solingen hat möglicherweise der Schulbesuch das sechste Kind gerettet. Eventuell sei der elfjährige Sohn nicht ums Leben gekommen, weil der Junge zum Tatzeitpunkt eventuell in der Schule gewesen sei, sagte der Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer, am Freitag in Solingen. Die Vermutung sei aber noch nicht gesichert. Der Junge habe noch nicht befragt werden können.

Update vom 04.09.2020, 17.35 Uhr: Kinder starben Mittwoch oder Donnerstag

Im Fall Solingen sind die fünf Kinder nach Erkenntnissen der Ermittler am Mittwoch oder Donnerstag getötet worden. Der Tatzeitpunkt liege zwischen dem Mittwochnachmittag und dem Donnerstagvormittag, sagte der Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer, am Freitag in Solingen.

Update vom 04.09.2020, 17.33 Uhr: Haftbefehl wegen Mordes für Mutter beantragt

Nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen haben die Ermittler Haftbefehl für die Mutter beantragt. Der Vorwurf laute auf Mord in fünf Fällen, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag in Solingen.

Die 27-Jährige sei nach einem mutmaßlichen Suizidversuch weder vernehmungs- noch haftfähig - deshalb könne das zuständige Gericht über den beantragten Haftbefehl noch nicht entscheiden.

Update vom 04.09.2020, 17.30 Uhr: Tat ging wohl emotionale Überforderung nach Trennung voraus

Die dringend verdächtige Mutter der fünf toten Kinder von Solingen hat die Tat wohl in einem Zustand der emotionalen Überforderung begangen. Das sagte der Leiter der Mordkommission Marcel Maierhofer am Freitag vor der Presse.

Zuvor habe sie ein Jahr von ihrem letzten Mann, dem Vater von vier ihrer Kinder, getrennt gelebt. Sie habe die Tat ihrer eigenen Mutter in einem Whatsapp-Chat gestanden und sich dann in Düsseldorf vor einen Zug geworfen. Dabei habe sie schwere, aber nicht lebensgefährliche innere Verletzungen erlitten.

Update vom 04.09.2020, 17.20 Uhr: Bruder (11) postete Nachricht von toten Geschwistern in Gruppenchat

Kurz nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen hat der überlebende Elfjährige in einem schulischen Gruppenchat mitgeteilt, dass alle seine Geschwister tot seien. Das sagte Einsatzleiter Robert Gereci am Freitag in Solingen.

Der älteste Sohn der tatverdächtigen 27-Jährigen sei zu dem Zeitpunkt von den Einsatzkräften noch nicht ausfindig gemacht worden.

Update vom 04.09.2020, 17.10 Uhr: Obduktion ergibt: Kinder sind vermutlich erstickt

Die fünf tot gefundenen Kinder aus Solingen sind den Ermittlern zufolge vermutlich erstickt.

Es gebe auch Hinweise, dass sie sediert worden seien, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag in Solingen, ohne Details zu nennen. Das habe die Obduktion der Leichen ergeben.

Update vom 04.09.2020, 17.05 Uhr: Drei Väter der Kinder sind unverdächtig

Im Fall der getöteten Kinder aus Solingen ist keiner der Väter tatverdächtig. Die 27 Jahre alte Mutter sei die einzige Tatverdächtige, betonte der Einsatzleiter Robert Gereci am Freitag vor der Presse.

Die insgesamt sechs Kinder der Frau stammten von drei verschiedenen Vätern.

Update vom 04.09.2020, 16.50 Uhr: Jugendamt war mit Familie in Kontakt

Die Familie der fünf getöteten Kinder aus Solingen war dem städtischen Jugendamt vor der Tat bereits bekannt. «Der Familie wurden von der Stadt Solingen erforderliche Unterstützungen gewährt. Das Jugendamt hat zusätzlich mögliche Hilfsangebote unterbreitet», teilte die Stadt am Freitag (4. September 2020) mit, ohne Details zu nennen.

«Erkenntnisse zu Auffälligkeiten oder einer potentiellen Gefährdung der Kinder gab es zu keinem Zeitpunkt.» Weitere Angaben könnten mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Familienmitglieder nicht gemacht werden, schrieb die Stadtverwaltung.

Die fünf Kinder - den Ermittlern zufolge drei Mädchen im Alter von 18 Monaten, zwei und drei Jahren sowie zwei Jungen im Alter von sechs und acht Jahren - waren am Donnerstag tot in einer Wohnung in Solingen entdeckt worden. Die 27-jährige Mutter steht im Verdacht, sie getötet zu haben. Anschließend soll sie sich im nahe gelegenen Düsseldorf vor einen Zug geworfen haben. Sie überlebte schwer verletzt.

Update vom 04.09.2020, 15.20 Uhr: Familienministerin Giffey zeigt sich erschüttert

Nach dem Fund von fünf getöteten Kindern in einer Wohnung in Solingen hat sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erschüttert gezeigt. Der Fall mache «traurig, wütend und fassungslos zugleich», hieß es am Freitag (4. September 2020) in einer Reaktion der SPD-Politikerin. «Fünf kleine Leben sind gestern ausgelöscht worden - das übersteigt unsere Vorstellungskraft von dem, was Menschen imstande sind zu tun.»

Die fünf Kinder - den Ermittlern zufolge drei Mädchen im Alter von 18 Monaten, zwei und drei Jahren sowie zwei Jungen im Alter von sechs und acht Jahren - waren am Donnerstag tot in einer Wohnung in Solingen entdeckt worden. Die 27-Jährige Mutter steht im Verdacht, sie getötet zu haben. Anschließend soll sie sich im nahe gelegenen Düsseldorf vor einen Zug geworfen und schwer verletzt überlebt haben.

«Jetzt gilt es, die Ermittlungen der Polizei abzuwarten und zu prüfen, ob es Hinweise auf Probleme innerhalb der Familie gegeben hat. Hier sollten wir nicht vorschnell urteilen», erklärte Giffey. «Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat für mich als Familienministerin höchste Priorität. Es ist daher wichtig zu erfahren, was hinter dieser schrecklichen Tat steht.» Polizei und Staatsanwaltschaft wollen ab 16.45 Uhr in Solingen über ihre Ermittlungen informieren.

«Meine Gedanken sind bei Familie und Freunden der Kinder und bei den Einsatzkräften vor Ort, die schreckliche Bilder verkraften müssen», fügte Giffey hinzu.

Update vom 04.09.2020, 12.00 Uhr: Fünf getötete Kinder - Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Nach dem gewaltsamen Tod von fünf Kindern in Solingen rückt nun die Aufklärung des Tötungsdeliktes in den Mittelpunkt. Tatverdächtig ist die 27-jährige Mutter. Die Ermittler wollen nach dem Fund der Opfer Nachbarn befragen und bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag (4. September 16.45 Uhr) über die Hintergründe des Falls informieren.

In der Nacht war vor dem Wohnhaus Stille eingekehrt. Bedrückte Menschen zündeten weitere Kerzen vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses an. Dazu wurden Blumen und Teddybären als Zeichen der Trauer abgelegt. Am frühen Freitagmorgen waren kaum noch Menschen vor Ort. Die Polizei baute die Absperrungen um das Haus in Solingen-Hasseldelle zurück.

Großmutter alarmierte Polizei

Die Leichen der Kinder waren am Donnerstag entdeckt worden. Die 27 Jahre alte Mutter war nach Angaben der Polizei nicht in der Wohnung. Sie habe sich etwa eine Viertelstunde, bevor die toten Kinder entdeckt wurden, am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen und werde schwer verletzt im Krankenhaus behandelt. Die Großmutter der Kinder hatte die Polizei per Notruf nach einem Kontakt zu ihrer Tochter alarmiert. Weitere Informationen, auch zum Gesundheitszustand der Mutter, gab die Polizei am Freitag bis zum Mittag nicht bekannt.

Eine Mordkommission ermittelt. Die Todesursache der Kinder werde im Rahmen der Ermittlungen und einer Obduktion geklärt, teilte die Polizei mit. Die getöteten Kinder sind drei Mädchen im Alter von 18 Monaten, zwei und drei Jahren sowie zwei Jungen im Alter von sechs und acht Jahren.

Ein weiteres Kind, ein elf Jahre alter Junge, hatte die Mutter, die Deutsche ist, zunächst zum Hauptbahnhof in Düsseldorf begleitet. Dann fuhr das Kind alleine weiter zu einer Großmutter nach Mönchengladbach. «Er befindet sich im sicheren Familienumfeld», erklärte die Polizei.

Kerzen, Blumen, Kuscheltiere: Nachbarn in tiefer Trauer

Am Donnerstagabend versammelten sich viele Menschen vor dem Mehrfamilienhaus, in dem immer noch Ermittler waren. Nachbarn stellten Kerzen auf, sie legten Blumen und ein Kuscheltier als Zeichen der Trauer ab. Gegen Mitternacht wurden die Leichen der Kinder abtransportiert.

Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) war nach einem Besuch am Tatort sichtlich schockiert. «Heute ist ein Tag, an dem wir in Solingen sehr traurig sind, weil eine Tat geschehen ist, die uns tief ins Herz getroffen hat», sagte Kurzbach. Er wolle ein kurzes Gebet sprechen. Am Abend gab es eine Schweigeminute vor dem Haus.

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte seine Erschütterung. «Das lässt einen im Tagesgeschäft innehalten» und an die «wichtigen Dinge im Leben» denken, sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf.

Blieben Warnzeichen wegen Corona unerkannt?

Der Fall deutet nach Ansicht des Kriminalexperten Axel Petermann auf Hilf- und Perspektivlosigkeit der Mutter hin. Mögliche Warnzeichen für die Tat seien zudem womöglich wegen der Coronavirus-Pandemie nicht rechtzeitig erkannt worden, sagte Petermann der Deutschen Presse-Agentur.

So sei beispielsweise denkbar, dass durch das Ausfallen von Schulunterricht und Kindergartenbetreuung Mechanismen nicht greifen konnten, die sonst Hilfe oder Unterstützung ermöglicht hätten.

Erstmeldung vom 03.09.2020, 16.00 Uhr: Fünf Kinderleichen aufgefunden: Mutter unter Tatverdacht

Erschütternder Fund: Fünf Kinder sind tot, die Mutter steht unter Verdacht: Nach dem Verbrechen von Solingen rückt die Aufklärung in den Mittelpunkt. Am Freitag wollen die Ermittler Nachbarn befragen und bei einer Pressekonferenz über die Hintergründe des Falls informieren.

Die Leichen der Kinder waren am Donnerstag entdeckt worden. Die 27 Jahre alte Mutter war nach Angaben der Polizei nicht in der Wohnung. Sie habe sich etwa eine Viertelstunde, bevor die toten Kinder entdeckt wurden, am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen und werde schwer verletzt im Krankenhaus behandelt. Die Großmutter hatte die Polizei per Notruf nach einem Kontakt zu ihrer Tochter alarmiert. Weitere Informationen gab die Polizei bis zum Morgen nicht bekannt.

Eine Mordkommission ermittelt. Die Todesursache der Kinder werde im Rahmen der Ermittlungen und einer Obduktion geklärt, teilte die Polizei mit. Die getöteten Kinder sind drei Mädchen im Alter von 18 Monaten, zwei und drei Jahren sowie zwei Jungen im Alter von sechs und acht Jahren.

Junge begleitet Mutter zum Hauptbahnhof

Ein weiteres Kind, ein elf Jahre alter Junge, hatte die Mutter, die Deutsche ist, zunächst zum Hauptbahnhof in Düsseldorf begleitet. Dann fuhr das Kind alleine weiter zu einer Großmutter nach Mönchengladbach. «Er befindet sich im sicheren Familienumfeld», erklärte die Polizei.

Am Donnerstagabend versammelten sich viele Menschen vor dem Mehrfamilienhaus, in dem immer noch Ermittler waren. Nachbarn stellten Kerzen auf, sie legten Blumen und ein Kuscheltier als Zeichen der Trauer ab. Gegen Mitternacht wurden die Leichen der Kinder abtransportiert.

Die Polizei hat inzwischen Kontakt zum Vater. Weitere Angaben machte die Polizei am Donnerstag aber nicht. Die Mutter kann derzeit nicht vernommen werden.

Experte: Fall deutet auf Hilf- und Perspektivlosigkeit hin

Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) war nach einem Besuch am Tatort sichtlich schockiert. «Heute ist ein Tag, an dem wir in Solingen sehr traurig sind, weil eine Tat geschehen ist, die uns tief ins Herz getroffen hat», sagte Kurzbach. Er wolle ein kurzes Gebet sprechen. Am Abend gab es eine Schweigeminute vor dem Haus.

Auch Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) hatte sich erschüttert gezeigt: «Das Familiendrama von Solingen erfüllt mich mit großer Trauer und im Moment bin ich mit meinen Gedanken und mit meinem Gebet bei fünf kleinen Kindern, die so furchtbar früh aus dem Leben gerissen wurden.»

Der Fall deutet nach Ansicht des Kriminalexperten Axel Petermann auf Hilf- und Perspektivlosigkeit der Mutter hin. Mögliche Warnzeichen für die Tat seien zudem womöglich wegen der Coronavirus-Pandemie nicht rechtzeitig erkannt worden, sagte Petermann der Deutschen Presse-Agentur. So sei beispielsweise denkbar, dass durch das Ausfallen von Schulunterricht und Kindergartenbetreuung Mechanismen nicht greifen konnten, die sonst Hilfe oder Unterstützung ermöglicht hätten.