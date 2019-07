In Solingen wurde am Montagnachmittag (8. Juli 2019) ein Junge in einem elektrisch verstellbaren Sofa eingeklemmt. Die Feuerwehr rückte mit Löschfahrzeug und Rüstwagen an, um den Kleinen zu befreien.

Feuerwehr Solingen befreit Zwölfjährigen aus Elektro-Sofa

Laut einer Mitteilung mussten Teile des Sofas erst mit Handwerkszeug demontiert werden, um den Jungen aus der Couch herauszuholen. Der Zwölfjährige wurde anschließend von einem Notarzt versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ob im Sofa eingeklemmt oder die Finger in der Tür gequetscht- Kindern passiert schnell mal etwas.In Forchheim hat sich vor Kurzem ein Kind den Arm in der Rolltreppe eingeklemmt - auch hier kam die Feuerwehr zu Hilfe.