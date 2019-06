Solingen/NRW: Blutiger Streit bei Kinder-Fußballturnier - Vater attackiert anderen Mann mit Messer

Bei einem Kinder-Fußballturnier im nordrhein-westfälischen Solingen ist am Samstag ein Vater mit einem Messer auf einen anderen losgegangen und hat ihm eine Stichverletzung zugefügt. Der 47-Jährige wurde kurzzeitig im Krankenhaus behandelt.

Der 45 Jahre alte Tatverdächtige habe sich aus dem Staub gemacht, sei aber später in seiner Wohnung angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Über den Vorfall hatte zunächst die "Rheinische Post" berichtet.

Vater "komplett ausgerastet"

Der Trainer eines der teilnehmenden Teams schrieb auf Facebook, der Vater sei "komplett ausgerastet" und habe mit einem Messer "Eltern meiner Kinder attackiert vor den Augen aller Kinder". Anschließend sei der Mann geflüchtet und habe sein Kind allein zurückgelassen. "Das Turnier wurde natürlich unterbrochen und meine Kids sowie vom gegnerischem Team standen total unter Schock und sind in Tränen ausgebrochen."

Weiter schrieb der Trainer: "Solche Menschen haben nichts auf einem Sportplatz zu suchen. Sollen demnächst Kontrollen am Eingang stattfinden oder was? Ich appelliere nochmal an alle Spielereltern, bitte haltet euch zurück, wenn eure Kinder auf dem Platz spielen!"