Soest vor 53 Minuten

Bluttat

Onkel erstochen und Opa schwer verletzt: 18-Jähriger unter Verdacht

Zwei Männer (41 und 65) sind am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen in ihrem Wohnhaus mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der jüngere der beiden starb an den Folgen der Attacke, die der sein 18-jähriger Neffe verübt haben soll.