Sexueller Übergriff: Polizisten sollen Kollegen auf Ausbildungsgelände missbraucht haben

Polizeianwärter sollen Kollegen missbraucht haben: Zwei Polizisten in der Ausbildung sollen sich in Nordhessen an einem minderjährigen Kollegen sexuell vergangen haben. Man ermittele zusammen mit der Polizei gegen einen 22-jährigen und einen 24-jährigen Mann, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kassel am Mittwoch.



Gemeinschaftlicher Sexualdelikt

Die angehenden Polizeimeister hätten im Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Eschwege Dienst gehabt. Sie stünden unter Verdacht, gemeinschaftlich im Februar ein Sexualdelikt begangen zu haben. Das Opfer sei ebenfalls Polizeimeister-Anwärter.



Die Tat soll sich auf dem Ausbildungsgelände ereignet haben. Zur Art des sexuellen Übergriffs wollte sich die Staatsanwaltschaft aus Gründen des Opferschutzes nicht äußern. Auch Details zu Opfer und zu den Konsequenzen für die Verdächtigen nannte der Sprecher nicht.



Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Wann die Ermittlungen abgeschlossen werden, sei gegenwärtig nicht absehbar. Die Bundespolizei in Potsdam erklärt nur, es habe "einen Vorfall gegeben, zu dem strafrechtliche Ermittlungen anhängig sind". Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.