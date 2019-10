Sexueller Missbrauch: Mann (57) vergeht sich an bewusstlosen Frauen - und filmt sie dabei

Sexueller Missbrauch: 57-Jähriger verging sich an wehrlosen Frauen und muss neun Jahre ins Gefängnis. Ein Mann hat seine Sexfantasien an betäubten Frauen ausgelebt und seine Taten auf Video festgehalten. Der Fall erschreckt selbst einen erfahrenen Richter.

Das Landgericht Erfurt sprach den Mann am Mittwoch (30. Oktober 2019) in fünf Fällen schuldig, seine beiden Ex-Partnerinnen und die jugendliche Freundin seines Sohnes im bewusstlosen Zustand missbraucht und sie dabei gefilmt zu haben.

Sexueller Missbrauch: Täter muss in Sicherungsverwahrung

Der Vorsitzende Richter Holger Pröbstel ordnete am Mittwoch außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung an, da der Mann weiter als gefährlich einzustufen sei. Der Missbrauch der beiden Frauen ereignete sich bereits zwischen 2001 und 2004, der des Mädchens im Jahr 2013.

Zu dem Prozess gegen den einschlägig vorbestraften Mann kam es nach Ermittlungen der Jenaer "Soko Altfälle". Die Ermittler hatten den 57-Jährigen zunächst als einen von zwei Tatverdächtigen in dem 23 Jahre alten Mordfall Ramona im Visier. Der Mordverdacht erhärtete sich zwar nicht, aber die Beamten fanden bei Durchsuchungen im vergangenen Jahr Videokassetten, auf denen der Angeklagte beim Sex mit den wehrlosen Frauen zu sehen ist.

Richter bezeichnet Videos als "hartes Brot" - "heftige sexuelle Handlungen"

Die Videos, die die Kammer habe anschauen müssen, seien ein "hartes Brot" gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Holger Pröbstel. Er sprach von "heftigen sexuellen Handlungen". "Ihr Akte hat auch mir als erfahrenem Vorsitzenden einen Schreck eingejagt; die Hauptverhandlung hat nur begrenzt etwas daran geändert", sagte Pröbstel zu dem Angeklagten.