Sexuelle Gewalt in Bonn: Junge (17) belästigte zahlreiche Frauen am Hauptbahnhof

17-Jähriger soll Frauen sexuell belästigt haben:

Bonn - Ein junger Mann steht im Verdacht mehrere Frauen sexuell belästigt und in einem Fall sexuell genötigt zu haben. Die Vorfälle sollen sich alle rund um den Bonner Hauptbahnhof abgespielt haben.



Ein Taxifahrer konnte eine der Attacken des 17-Jährigen auf eine Frau in der Nacht zum Sonntag (13. Mai 2018) beobachten und schritt ein. Dies berichtet die örtliche Polizei. Der Taxifahrer brachte die Frau in Sicherheit und alarmierte die Polizeibeamten. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der 17-Jährige noch vor Ort und wurde festgenommen.



Weitere Fälle kommen ans Licht

Kurze Zeit später tauchte ein weiteres Opfer bei der Polizei auf und berichtete davon, dass sie ebenfalls vom 17-Jährigem bedrängt und "unsittlich" berührt worden sei. Im Rahmen der Ermittlungen stießen die Polizisten auf zwei weitere Fälle sexueller Belästigung im Zusammenhang mit dem jungen Mann. Diese Fälle sollen sich in der Colmantstraße ereignet haben.



Die Behörden bitte Opfer sich zu melden. Unter 0228/15-0 ist dies m öglich.

Gegen den 17-Jährigen wird nun ermittelt.