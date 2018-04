Täter auf der Flucht: 27-jährige Joggerin in Hamburger Park vergewaltigt

Joggerin in Hamburg vergewaltigt: Am späten Dienstagabend ist eine Joggerin von einem unbekannten Mann angegriffen und vergewaltigt worden. Die 27-jährige Frau war gegen 21.20 Uhr im Bereich Elligersweg/Steilshooper Straße an Rande der Grünanlage unterwegs, als der Täter sie attackierte. Anschließend missbrauchte er sie sexuell und ergriff anschließend die Flucht.



Zeugen bemerkten die Vergewaltigung und eilten der Frau zur Hilfe. Sie alarmierten die Polizei, die mit sechs Streifenwagen anrückte und nach dem Mann fahndete - jedoch ohne Erfolg.



Polizei sucht Zeugen

Die Hamburger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Der Täter soll in Richtung des Elligersweg geflüchtete sein. Hinweise werden unter 42 86 56 789 entgegen genommen. Die Ermittler hoffen auf ein Pärchen, das sich wohl in der Grünanlage aufgehalten haben soll.