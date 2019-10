Senior fährt Kinder (3 und 4) frontal mit Auto an und flüchtet - weitere Kinder helfen der Polizei

Zwei Mädchen im Alter von drei und vier Jahren sind im bayerischen Weißenhorn bei einem Unfall verletzt worden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie seien von einem Auto auf dem Gehweg frontal erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag (24. Oktober 2019) mit. Der Fahrer rammte anschließend einen Gartenzaun und fuhr - ohne sich um die verletzten Kinder zu kümmern - einfach weiter.

Hinweise von spielenden Kindern brachten die Polizei auf die Spur eines Seniors. In seiner Garage fanden die Beamten den beschädigten Unfallwagen. Der Mann gab an, nichts von dem Unfall am Mittwoch bemerkt zu haben. Ein Alkoholtest verlief bei ihm positiv. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Kinder, die den entscheidenden Hinweis gaben, erhielten von der Polizei ein Belobigung.