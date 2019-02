Senden/Bayern: Gaffer und Anwohner behindern Löscharbeiten bei Hochhaus-Brand

Gefährliche Störung der Rettungskräfte in Bayerisch-Schwaben: Schaulustige und Anwohner haben die Löscharbeiten bei einem Brand in einem Hochhaus in Senden im Kreis Neu-Ulm behindert und die Polizei auf den Plan gerufen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Samstagabend mit knapp 100 Einsatzkräften zu dem Brand im Keller des Gebäudes in Schwaben ausgerückt, wie die Polizei mitteilte.

Die Menschen wollten auf eigene Faust retten

Immer wieder hätten Menschen versucht, auf eigene Faust Angehörige oder Freunde aus dem achtstöckigen Haus zu holen. "Das kann die Feuerwehr natürlich nicht zulassen", sagte ein Sprecher der Polizei. Die gerufenen Polizeibeamten sicherten den Einsatz schließlich ab.

Das Gebäude konnte geräumt und der Brand gelöscht werden. Der Einsatz nahm ein glimpfliches Ende: Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.