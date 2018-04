SEK-Razzia im Frankfurter Bahnhofsviertel: Spielhallen und Kneipen durchsucht

Großer Polizeieinsatz im Bahnhofsviertel: Nach wochenlangen verdeckten Ermittlungen hat es am Donnerstag (5. April 2018) im Frankfurter Bahnhofsviertel eine Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler gegeben. An dem Einsatz mit mehr als 300 Polizisten waren auch Spezialkräfte wie das SEK und Drogenspürhunde im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte.



Ermittlungen gegen organisierten Drogenhandel

Die seit Jahresbeginn laufenden Ermittlungen richteten sich gegen eine organisierte Gruppe, die mit Heroin, Kokain und Crack gehandelt haben soll.



Zudem gab es zusätzliche Kontrollen in Spielhallen und Kneipen, in denen mutmaßlich mit Drogen gehandelt wird. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Freitag nähere Einzelheiten zum Einsatz preisgeben. Es gab den Angaben zufolge auch Festnahmen. Mehrere Straßen des Bahnhofsviertels waren während der Durchsuchungen teilweise gesperrt, auch Anwohner mussten warten.