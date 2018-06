SEK-Einsatz in München: Mann hält Frau Pistole an Kopf und verschwindet in Wohnung

red/tu

Derzeit läuft ein Einsatz des Sondereinsatzkommandos in München. Am Donnerstagmittag (28. Juni 2018) Zeugenaussagen zu Folge, soll ein Mann einer Frau eine Pistole an den Kopf gehalten haben. Das berichtet der " Münchner Merkur ".Mittlerweile hat das Sondereinsatzkommando die Wohnung gestürmt. Er wurde festgenommen, bestätigte eine Polizeisprecherin dem Lokalportal. Im Moment geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Die Ermittlungen laufen derzeit noch.