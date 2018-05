Flugzeug-Crash in Baden-Württemberg: 3 Menschen retten sich mit Fallschirmsprung

Segelflugzeuge krachen ineinander - Insassen retten sich mit Fallschirmsprung:

Am Dienstagnachmittag ist es bei Hausen am Tann (Kreis Tuttlingen, Baden-Württemberg) zu einem spektakulären Luftunfall gekommen. Zwei Segelflugzeuge stießen nach Angaben der örtlichen Polizei zusammen und stürzten anschließend ab. Wie die Behörden mitteilten, wurde keine der beteiligten Personen verletzt. Alle Insassen konnten sich per Fallschirmsprung retten.



Neben der Landstraße 440 landeten die Trümmerteile der Flugzeuge. Vereinzelte Teile landeten auf einem nahe gelegenen Fußballplatz. Benachbarte Schüler mussten in Sicherheit gebracht werden.