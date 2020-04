Bei Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt kam es auf der Staatsstraße 2270 am Montag (6. April 2020) zu einem schweren Unfall. Einem 50-jährigen Motorradfahrer missglückte ein Überholversuch. Der Mann wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst.

Überholmanöver: Motorradfahrer übersieht entgegenkommenden Pkw

Bei dem Versuch, einen Lastwagen zu überholen, übersah der Biker laut Mitteilung der Polizei ein entgegenkommendes Auto und krachte frontal in das Fahrzeug. Die Fahrerin des Pkw erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Motorrads verlor noch während der Erstversorgung am Unfallort das Bewusstsein und wurde umgehend per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.