In der Nacht auf Sonntag (15. Dezember 2019) haben sich in einem Wohnwagen schreckliche Szenen abgespielt. Ein 21-jähriger Einbrecher soll ein neunjähriges Mädchen in Schwalmtal (Nordrhein-Westfalen) sexuell missbraucht haben. Informationen der Polizei alarmierte der Vater des Mädchens am Sonntagmorgen die Beamten.

Schwalmtal: Übernachtung mit Freunden endet schrecklich