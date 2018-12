Schüsse in Heidelberger Hochhaus: In den späten Abendstunden des Dienstags (18. Dezember 2018) ist rund um ein Hochhaus in Heidelberg (Baden-Württemberg) zu Schüssen gekommen. Dies berichteten Zeugen der Polizei gegen 22 Uhr per Notruf. Die Vorfälle ereigneten sich im Stadtteil Emmertsgrund.

"Der Bereich um den Wohnkomplex wurde großräumig geräumt", gab die Polizei bekannt.

Heidelberg/Baden-Württemberg: Schüsse im Hochhaus - SEK-Einsatz in der Nacht

Weil die Lage unklar war, wurde das SEK (Sondereinsatzkommando) angefordert. Das SEK öffnete gegen 3 Uhr in der Nacht die betroffene Wohnung und entdeckte insgesamt drei Leichen. Dabei handelte es sich um zwei Männer und eine Frau, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium gemeinsam bekannt gaben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich unter den drei Toten der Täter befindet, der Schüsse abgefeuert hat. Die Umstände der Tat sind derzeit noch unklar. Die Spurensicherung ist vor Ort. Die Ermittlungen führt die Kripo Heidelberg. tu

