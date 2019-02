München vor 5 Minuten

Großeinsatz

Schüsse am Landratsamt München: Polizei meldet zwei Tote - SEK vor Ort, Tatort gesperrt

Am Landratsamt in der Ohlmüllerstraße in München sind Schüsse gefallen. Die Polizei meldet zwei Tote. Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort. Das SEK und Hubschrauber sind im Einsatz.